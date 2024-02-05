Karma, Aksaray’a hareket etti

ads ads ads ads
05/02/2024

ads
Karma, Aksaray’a hareket etti

Türkiye Basketbol Federasyonu  tarafından düzenlenen U 14 Bölge Şampiyonadı’nda Aksaray Grubu’nda mücadele edecek U 14 Karması bu sabah KKTC’den ayrıldı.
Antrenörlüğünü Tahir Soyer’in yaptığı ve yardımcı olarak da Onat Serin’in yer aldığı karmada 14 oyuncu yer alıyor.
Karmamız yarın başlayacak maçlarda B Grubu’nda yer alıyor.


Takımımız ilk maçını yarın Şehit Kamil Belediyesi ile oynayacak. Grupta karmamız dışında Şehit Kamil Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Adana Doruk Basketbol takımları yer alıyor.

05/02/2024 11:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Karma, Aksaray
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.