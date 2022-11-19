Karma evlilik mağdurları, Güney Lefkoşa’da eylem yapıyor

Sadece bir tarafın 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamaması üzerine çeşitli davalar açan ve örgütlenen karma evlilik mağdurları bugün Güney Lefkoşa’da eylem yapıyor.

Eylem saat 09.30 itibariyle Ledra Palace’ta toplanan eylemcilerin güneye geçerek İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması okumasıyla devam edecek.

Eyleme, adanın kuzeyinden ve güneyinden tüm karma evlilik mağdurları ve insan hakları savunucuları davet edildi. Ayrıca kuzeyden ve güneyden insan haklarına duyarlı, ırkçılık karşıtı örgütlerin desteği istendi.

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19/11/2022 10:14