Karma Evlilik Sorunlarını Ele Almak için Anket Başlatıldı

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, AB Destekli Proje ile Karma Evlilik Sorunlarını Ele Almak için Anket Başlattı

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen “Karma Evlilik Sorunu – Nasıl Bir Çözüm?” projesinin ilk adımı olan bir anket çalışmasını duyurdu. Proje kapsamında, karma evliliklerden etkilenen bireylerin yaşadığı zorluklar, bu sorunun çözümüne dair hayalleri ve genel kamuoyunun konu hakkındaki düşünceleri ele alınacak.

Anket, hem karma evliliklerden doğrudan etkilenen kişilerin yaşadıklarını öğrenmek, hem de toplumun bu konuya dair çözüm önerilerini toplamak amacıyla tasarlandı.

Üç Dilde, Beş Dakikalık Anket Herkese Açık

Toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı hedefleyen anket; Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak sunuluyor ve katılım, karma evlilik sorunuyla doğrudan bağlantısı olsun ya da olmasın, tüm halka açık. Anketin tamamen gizlilik içinde yapılacağı vurgulanırken, katılımcılara bu beş dakikalık kısa sürenin çözüme katkı sağlayabileceği mesajı veriliyor.

Ankete, QR kodu, web sitesi veya sosyal medya profillerindeki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.

Anket Linki: https://www.surveymonkey.com/r/karmaevlilik

Websitesi: https://linktr.ee/karmaevlilik