Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi Platformu, Güney Lefkoşa’da yapılacak eyleme destek vermeme kararı aldı

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi Platformu, güney Lefkoşa’da yapılacağı duyurulan eyleme destek vermeme kararı aldı.

Platform Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, oy birliğiyle alınan kararın nedenleri paylaşılarak, karma evlilik sorununun çok hassas bir konu olduğu, eylem sırasında tarafların kışkırtılması ihtimalinin ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Olası bir olay halinde pek çok bilinmez söz konusu olduğu ifade edilen açıklamada, “karma evlilik mağdurlarını daha da mağdur etme ihtimali olan eylemin, şu an için doğru bir mücadele yöntemi olmayacağı” kaydedildi. Eylem hakkında çözüm önerileri sunulan açıklamada, eylemin hazırlıkların yapılması çerçevesinde ileri bir tarihe ertelenmesi teklif edildi.

“Karma evlilik bireysel değil, sistematik bir sorundur” denilen açıklamada, yapılan protesto çağrısının en son aktif eylemlilik uygulaması olması gerektiği belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



26/10/2022 10:17