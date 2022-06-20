Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret etti

“Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi” adıyla bir araya gelen ve uzun zamandır devam eden bir insan hakkı ihlaline dikkat çekmek isteyen bir grup vatandaş, Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, görüşmede, kuruluş amaçlarını ve bugüne kadar yaptıklarını anlatan temsilciler, manifestolarını da Bağımsızlık Yolu ile paylaşarak destek istedi.

Bağımsızlık Yolu heyetinin ise, hak ihlali nereden gelirse gelsin karşı durulması gerektiğinin altını çizerek, Hareketle dayanışmasını belirttiği kaydedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin mevcut uygulamalarıyla ayrımcılık yaptığını, çocuk haklarına ve kendi yasalarına aykırı davrandığını anlatan Bağımsızlık Yolu yetkilileri, Kuzey Kıbrıs’ta bu devlete dönüşü savunanların da karma evliliklerden doğan kişilere karşı tutumunun net olmadığını belirtti. Bağımsızlık Yolu, bu tarz somut mücadelelerin Kıbrıs sorunu sonrasına ertelenmemesi gerektiğinin, bilakis federasyon yolunu güçlendireceğinin de altını çizdi.

Hem hukuki hem politik mücadele verilmesinde ortak fikirlerin ortaya çıktığı toplantıda, konunun yurt dışı basın ve kurumlara taşınması, ayrıca hak ihlali yapan kurumların önünde eylemler de yapılabileceği değerlendirildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin, karma evliliklerden doğan çocuklara vatandaşlık vermeyerek gençlerin eğitim hakkı, çalışma hakkı, gezi ve yerleşme özgürlüğü, vatansız kalmama hakkı gibi temel insan hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğinin konuşulduğu toplantıda, Kıbrıs Rum halkı ve gençleri arasında konunun pek fazla bilinmediği ve barış mücadelesi için kamuoyu yaratma gerekliliği de konuşuldu.

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20/06/2022 11:32