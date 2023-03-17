Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi (KESÇK) tarafından üç dilde yayımlanacak "Karma Evlilik Sorununa Dair Çözüm Kılavuzu" kitapçığı hazırlandı.

KESÇH tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, nisan sonu - mayıs başı gibi ilk baskısı yayımlanacak kitapçığa yönelik talebi ölçmek ve baskı sayısını tespit etmek için ön talep formu düzenlendi.

17 Nisan Pazartesi gününe kadar internet üzerinden doldurulabilecek ön talep formuna https://forms.gle/qGfgB4Rik7WxZ7my8 adresinden ulaşılabilir.

Açıklamada, “Bugüne kadar bu konu hakkında atılmış tüm adımlardan, sorununun hukuksal boyutuna, ileride çözüm için izlenmesi gereken yollardan, siyasetin çözümünde nasıl bir rol oynadığından, kısacası aklınızdaki tüm soruların cevaplarına yer vermeye çalıştık. Sizlere karma evlilik sorunu hakkında en doğru, en güncel bilgileri sunmayı amaçladık” denildi.

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17/03/2023 10:24