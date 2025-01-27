Karma evliliklerden doğan çocuklarla ilgili davada karar 21 Şubat’ta açıklanacak

Dokuz sendikanın maddi ve manevi sorumluluğunu üstlendiği Eda Hançer Akkor’un, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi’nde açtığı karma evliliklerden doğan çocuklarla ilgili davanın kararı’ 21 Şubat Cuma saat 09.30’da açıklanacak.

Dokuz sendika adına yazılı açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, mahkemeden olumsuz bir karar çıkması durumunda, tüm sendikaların davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Maviş, “Bu mücadele, sadece bireysel bir hak arayışı değil, aynı zamanda Kıbrıslı Türk toplumunun geleceği ve eşit yurttaşlık haklarının savunulmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Davayı yakından takip ettiklerini, sürecin sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Maviş, 21 Şubat’ta mahkeme öncesi ve sonrası avukatlarla birlikte basına açıklama yapılacağını kaydetti.

-“ Kendi çocuklarımız, kendi topraklarımızda yabancı konumunda”

Kıbrıs sorununun yarattığı en önemli sosyal sorunlardan birinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları ile diğer ülke vatandaşlarının yaptığı evlilikler sonucu doğan çocukların vatandaşlık hakkından mahrum bırakılması olduğunu söyleyen Maviş, “Bu durum, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin keyfi ve ayrımcı uygulamaları nedeniyle kendi çocuklarımızı, kendi topraklarımızda yabancı konumuna düşürmektedir.” dedi.

Karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık haklarının askıya alınmasının, birçok aileyi temel insan haklarından yoksun bıraktığını ve ciddi mağduriyetlere yol açtığını kaydeden Maviş, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının koyduğu keyfi ve hukuksuz kriterler nedeniyle, pek çok genç çift, çocuklarının vatandaşlık hakkını güvence altına almak için doğum ve evliliklerini yurt dışında gerçekleştirmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, aileleri hem maddi hem de manevi olarak büyük bir yük altına sokmakta, aynı zamanda ciddi sağlık ve hukuki riskleri de beraberinde getirmektedir.

Kıbrıs Türk toplumu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı ve resmi olarak Avrupa Birliği’nin bir parçasıdır. Bir bireyin kiminle evleneceğine devletler karar veremez; aynı şekilde, bir bireyin anne ve babasını belirleme hakkı da hiçbir merciinin tasarrufunda olamaz. Vatandaşlık hakkı, doğumdan gelen temel bir insan hakkıdır ve hiçbir siyasi engellemeye kurban edilemez."

Dokuz sendikanın isimleri şöyle: “KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN, KTAMS, KOOP-SEN, BES, BASIN-SEN, ÇAĞ-SEN, DEV-İŞ”