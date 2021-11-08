Karma oy için Ad- Hoc Komite kuruluyor

Meclis Genel Kurulu, Danışma Kurulu toplantısının ardından toplandı. UBP adına Grup Başkan Vekili Sunat Atun’un sunduğu Cumhuriyet Meclisi Seçimleri’nin yenilenmesine yönelik karar önerisi oybirliği ile onaylandı.

Genel Kurul, ‘Karma oyun kaldırılması veya değiştirilmesine’ ilişkin düzenleme içeren tezkereyi de, Geçici ve Özel Ad-hoc Komite Kurulması’nı da oybirliği ile onayladı.

Komite’de UBP’yi temsilen Özdemir Berova, CTP’yi temsilen Fazilet Özdenefe, HP’yi temsilen Ayşegül Baybars, TDP’yi temsilen Zeki Çeler, DP’yi temsilen Serdar Denktaş ve YDP’yi temsilen Erhan Arıklı’nın görev yapması onay aldı.

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08/11/2021 13:40