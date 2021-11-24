Karma oy sistemiyle ilgili Meclis Ad-Hoc Komitesi çalışmalarını sonlandırdı

Cumhuriyet Meclisi, Seçim ve Halkoylaması Yasasındaki Karma Oy Sisteminin Kaldırılması veya Değiştirilmesine İlişkin Konuları Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad- Hoc) Komite, uzlaşı zemini olmadığından çalışmalarını sonlandırdı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplanan komitede, komite üyeleri temsil ettikleri siyasi partilerin konuya ilişkin pozisyonlarını dile getirdiler ve bir uzlaşı zemini olup olmadığına dair istişareler gerçekleştirdiler.

Bu bağlamda, komitenin görev yönergesi oybirliği ile karar alınmasını gerektirdiğinden ve yapılan istişareler sonucu bir uzlaşı zemininin olmadığı görüldüğünden komite çalışmaları sonlandırıldı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığı'nda toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Ayşegül Baybars, TDP Milletvekili Zeki Çeler, DP Milletvekili Serdar Denktaş ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

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24/11/2021 16:16