Kazakistan, Gagavuzya, Özbekistan ve Tacikistanlı toplam 20 sanatçı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan ve 110 eserden oluşan 4 karma resim Sergisi açıldı.

Sergi, 3 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, YDÜ’de yer alan serginin açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu yaptı.

Sergide, Kazakistanlı sanatçılar Lidiya Drozdova, Tokbay Kusherbayev, Igor Gushchin ve Malik Jumagulov’a ait 20 eser, Gagavuzyalı sanatçılar Svetlana Panaitova, Anastasia Racovcena ve Grigori Decev’e ait 20 eser, Özbekistanlı sanatçılar Aranshy Sharzhanov, Asliddin Isaev, Nortoylok Diyarov, Shavkatbek Mamatkarimov, Zoir Meiev, Kuralbek Kossuakov, Rikhsitulla Akramov, Lyubov Tiora ve Nuriddin Isaev’e ait 50 eser ile Tacikistanlı sanatçılar Ilyos Mamadzhanov, Umed Ahmadov, Anvarsho Sayfudinov ve Daler Mikhtodzhov tarafından hazırlanan 20 eser olmak üzere toplamda 20 sanatçıya ait 110 eser sergilenecek.

Sergi açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Gagavuzya sanatçıları adına Anastasia Racovcena,Tacikistan sanatçıları adına Daler Mikhtodzhov, Özbekistan sanatçıları adına Lyubov Tiora, Kazakistan sanatçıları adına Igor Gushchin ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu sanatçılara teşekkür belgelerini takdim etti.

20/12/2019 19:01