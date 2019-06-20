Karma yemde indirim

Toprak Ürünleri Kurumu, karma yem satış fiyatlarında indirime gidildiğini duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Toprak Ürünleri Kurumu’nun, Türkiye Tarım Kredi Yem Anonim Şirketi firması ile yapmış olduğu temaslar neticesinde, satışı yapılmakta olan tüm karma yemlerin alım fiyatlarında torba başına 2.00 TL indirim sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, “bu indirim; hayvan besleyicilerimizin desteklenmesi amacı ile 18 Haziran’dan itibaren satış fiyatlarına uygulamıştır” denildi.