Karmamız yola çıktı

Türkiye U 16 Erkekler Bölge Şampiyonası’nda Konya Grubu’nda yer alan KKTC Karması ilk maçına yarın çıkacak.

Karmamız bu sabah KKTC’den ayrıldı. Antrenörlükleri Ayhan Birsel ile Ahmet Dağer ikilisinin yaptığı takımımız A Grubu’nda Konya Atayurt, Çukurova Üniversitesi ve Kayseri Gelişim takımları ile mücadele edecek.

Grubun ilk maçına yarın çıkacak Basket U 16 Karmamız ev sahibi Konya Atayurt ile oynayacak.

Takımımız 21 Şubat Çarşamba günü Çukurova Üniversitesi ve 22 Şubat Perşembe günü ise grubun son maçında Kayseri Gelişim ile karşı karşıya gelecekler.

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