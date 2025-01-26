Karnabaharı uzun süre taze saklamanın yolları

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26/01/2025

Karnabaharı uzun süre taze saklamanın yolları

Sağlıklı ve besleyici bir sebze olan karnabaharı, doğru yöntemlerle saklayarak yıl boyunca tüketmek mümkün. İşte karnabaharın tazeliğini ve besin değerini koruyarak uzun süre saklamak için adım adım rehber:

1. Hazırlık Aşaması

  • Taze bir karnabahar seçin ve dış yapraklarını temizleyin.
  • Saplarını kesin ve çiçeklerini küçük parçalara ayırın.
  • Parçaları bol suyla iyice yıkayarak tüm kirlerden arındırın.

2. Haşlama ve Şoklama

  • Doğrudan dondurmak yerine karnabaharı kısa bir süre haşlamak gerekir. Bu yöntem sebzenin hem besin değerlerini hem de doğal rengini korur.
  • Bir tencerede suyu kaynatın ve karnabahar parçalarını 3-4 dakika haşlayın.
  • Haşlama işlemi tamamlanınca karnabaharları süzerek hemen buzlu su dolu bir kaba aktarın. Bu şoklama işlemi, sebzenin fazla yumuşamasını önler.

3. Kurulama ve Ambalajlama

  • Karnabahar parçalarını buzlu sudan çıkarıp iyice kurulayın.
  • Tamamen kuruması, dondurucu yanığını ve tat kaybını önler.
  • Kuruladıktan sonra parçaları dondurucuya uygun buzdolabı poşetlerine ya da hava geçirmez kaplara yerleştirin. Poşetlerin havasını iyice alarak kapatmayı unutmayın.

4. Dondurucuda Saklama

  • Hazırladığınız karnabaharları dondurucuya yerleştirin. Bu yöntemle sebze, 8 ila 12 ay boyunca tazeliğini korur.
  • Kullanacağınız zaman, dondurulmuş karnabaharı doğrudan yemeklere ekleyebilir ya da buharda çözülmesini sağlayarak tüketebilirsiniz.
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