Karneler ne zaman verilecek?

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenciler birinci dönem karnelerini 31 Ocak Çarşamba günü alacak.

Yarıyıl tatili 1-15 Şubat tarihleri arasında olacak ve 16 Şubat Cuma günü öğrenciler ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 Öğretim Yılı, 14 Haziran Cuma günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2023-2024 Öğretim Yılı 11 Haziran Salı günü karne dağıtımıyla son bulacak.

Bütünleme Sınavları ve Sorumluluk Sınavları 12-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

-"İlköğretimde 125 okulda 26 Bin 577 öğrenci eğitim alıyor"

İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda 26 Bin 577 öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda 25 bin 79 ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görüyor.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda 3 bin 894 meslek lisesi öğrencisi, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde yaklaşık 400 öğrenci eğitim alırken, KKTC genelinde kamu ve özel okullarda 6 bin 187 öğretmen görev yapıyor.

-“Kolej sınavının birinci basamağı cumartesi yapılacak”

Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1) cumartesi günü, ikinci basamak sınavı (KGS-2) ise 8 Haziran Cumartesi yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 22 Haziran Cumartesi günü, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı ise 20 – 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması 20 – 25 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve meslek liselerinin 9. sınıflarına yerleşenler 26 Haziran Cuma açıklanacak.