Karnı ağrıyan adamın midesinden bir kilodan fazla çivi ve vida çıkarıldı

Litvanya'da doktorlar, alkolü bıraktıktan sonra metalik nesneleri yutmaya başlayan bir adamın midesinden bir kilogramdan fazla çivi ve vida çıkardı.

Litvanya'da kimliği açıklanmayan bir adam, Baltık'ın liman kenti Klaipeda'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Midesinin röntgeninde bazıları 10 santim olan metal parçaları görüldü.

Cerrah Sarunas Dailidenas, “Üç saatlik operasyon sırasında, hastanın midesindeki tüm yabancı cisimler çıkarıldı” dedi.

Doktor, adamın alkol içmeyi bıraktıktan sonra metal nesneleri yutmaya başladığını açıkladı.

Ameliyatın ardından hastanın durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Bu habere tepkiniz:



02/10/2021 10:49