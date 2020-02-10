Karpaz - İskele anayolunda büyük kaza

Karpaz - İskele anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında, Karpaz - İskele anayolu üzerinde meydana geldi. Kenan Yel (E-34), 121 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki EV 576 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Tuzluca - Kalecik dört yol kavşağına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa Kalecik köyüne dönüşe geçen Raşit Korkmaz (E-21) yönetimindeki GN 833 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GN 833 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Emre Korkmaz (E-15) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

10/02/2020 22:37