Karpaz - İskele yolunda kaza

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13/09/2022

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Karpaz - İskele yolunda kaza

Karpaz - İskele Anayolunda bu akşamüzeri meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında, Karpaz - İskele Anayolu Pamuklu yol kavşağında meydana geldi.

 Mahide Meral KAYA (K-29), yönetimindeki NL 970 plakalı araç ile Pamuklu yol kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Karpaz - İskele Anayoluna giriş yapması sonucu o esnada Kumyalı istikametinden Çayırova istikametine doğru seyreden Hatice ÇALIŞMAZ (K-55) yönetimindeki SY 143 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile NL 970 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cafer Can Yılmaz (E-34) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  

13/09/2022 18:24
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TAGS: Karpaz - İskele yolunda kaza
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