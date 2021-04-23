Karpaz Belediye Başkanı Çoşkun, araba itti

Girne’de bugün öğle saatlerinde, görenleri gülümseten bir olay yaşandı. O sırada şans eseri Girne Liman yolunda bulunan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bozulan arabası ile yolda kalan bir vatandaşa rast gelince hemen yardıma koştu. Arabası bozulan kişiyi sürücü koltuğuna oturtan Coşkun, arabayı kendi başına iterek çalıştırıp hem şanssız kişinin hem de etraftaki olayı seyredenlerin beğenisini topladı.

“Vatandaş memnun başkan süper”

O sırada olay yerinde bulunan bir başka vatandaş ise başkan Coşkun’u cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyada “Karpaz belediye başkanı Girne’de halka böyle yardım etti. Vatandaş memnun başkan süper” başlığı altında paylaştı.

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23/04/2021 19:08