Karpaz Belediye Başkanı Çoşkun, araba itti

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Girne’de yolda kalan bir vatandaşın arabasını iterek yardım etti.

ads ads ads ads
23/04/2021

ads
ads
Karpaz Belediye Başkanı Çoşkun, araba itti

Girne’de bugün öğle saatlerinde, görenleri gülümseten bir olay yaşandı. O sırada şans eseri Girne Liman yolunda bulunan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bozulan arabası ile yolda kalan bir vatandaşa rast gelince hemen yardıma koştu. Arabası bozulan kişiyi sürücü koltuğuna oturtan Coşkun, arabayı kendi başına iterek çalıştırıp hem şanssız kişinin hem de etraftaki olayı seyredenlerin beğenisini topladı.

“Vatandaş memnun başkan süper”

O sırada olay yerinde bulunan bir başka vatandaş ise başkan Coşkun’u cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyada “Karpaz belediye başkanı Girne’de halka böyle yardım etti. Vatandaş memnun başkan süper” başlığı altında paylaştı.

 

23/04/2021 19:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: karpaz, belediye başkanı, suphi coşkun, başkan süper, araba itti, haberkibris
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.