“Karpaz bölgesi için acil bir şekilde imar planı çalışması yapılmalıdır”

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05/08/2022

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“Karpaz bölgesi için acil bir şekilde imar planı çalışması yapılmalıdır”

 Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, yaklaşık 20 yıldır emirname ile yönetilen Karpaz bölgesi için acil bir şekilde imar planı çalışması yapılması gerektiğini kaydetti.

Dernek Başkanı Fırat Borak imzalı açıklamada, kapsamlı bir bilimsel çalışma yapılmadan ve bugünün koşullarını göz önünde bulundurmadan emirname ile gelişim sağlanmasının tehlikeli olduğuna dikkat çekilerek, bölge için yapılacak, halkın istek ve ihtiyaçlarına yönelik geniş kapsamlı bir imar planının kontrollü gelişimi artıracağı ve halkın ekonomik olarak rahatlamasını sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Milli Park alanı başta olmak üzere, Karpaz emirnamesi, doğal ve arkeolojik sit alanları konularının gündeme getirilmesi gerektiği kaydedildi.

 
 
 
 
 
05/08/2022 13:24
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TAGS:  Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği
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