Karpaz doğa koruma faaliyetlerine uluslararası ilgi büyük

Başbakan Yardımcılığı Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi ile Taşkent Doğa Parkı işbirliği ile geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Karpaz Yarımadası Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Koruma Projesi bu sene de tekrarlanıyor.

Ülkemizin önemli doğa alanlarından biri olan ve içerisinde 3 farklı Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunduran Karpaz Yarımadası, başta nesilleri tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağası ve iribaşlı deniz kaplumbağası olmak üzere onlarca koruma altında yaban hayatına ev sahipliği yapıyor ve ülkemizin hem doğa hem de ekoturizm bağlamlarında en kıymetli alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Her yıl yüzlerce deniz kaplumbağası Akdeniz’in farklı köşelerinden Karpaz Yarımadası’nın kumsallarına gelerek yuvalıyorlar. Bu yıl Çevre Koruma Dairesi ile DoğaPark işbirliği ile kapsamı daha da geliştirilen Projenin araştırma ve koruma çalışmalarına destek olmak isteyen 50 ülke ve 44 farklı üniversiteden toplam 320 gönüllü başvuru yaptı.

15 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan deniz kaplumbağaları araştırma ve koruma çalışmasına katılacak gönüllüler hem ülkemizin doğasının hem de ekoturizm potansiyelini kendi ülkelerine aktaracak ve ülkemiz için birer doğa ve turizm elçisi olacaklardır.

Projenin bilimsel koordinatörü ve aynı zamanda DoğaPark bünyesinde faaliyet gösteren Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından olan Prof.Dr. Oğuz Türkozan projeyle ilgili olarak; “Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan iribaşlı ve yeşil deniz kaplumbağalarının araştırılması ve korunması için uluslararası araştırmacıların ve gönüllülerin katılımı ile yürütülen projeler sadece türlerin korunması için değil ayni zamanda işbirliği ve kültürel değişim için de önemlidir. 44 farklı üniversiteden gelen 320 gönüllü başvurusu DoğaPark’ın yürütmekte olduğu çalışmanın önemini ve uluslararası seviyede kabulünün en önemli göstergesi. Uzman ekibimiz ve gönüllülerimizle birlikte 2022 üreme sezonunda gerçekleştireceğimiz bu çalışma ile KKTC’nin deniz kaplumbağaları için önemini bir defa daha ortaya koyarak, türlerin daha etkin korunması için geliştirilecek stratejiler için altlıklar oluşturacağız.” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı, Fikri Ataoğlu projeyle ilgili olarak; “Ülkemizin nadide doğal güzelliklerinden olan Karpaz Yarımadası’nda Bakanlığımız Çevre Koruma Dairesi ile DoğaPark işbirliği ile yürütülmekte olan deniz kaplumbağaları araştırma ve koruma projesine yapılan uluslararası başvurular ülkemiz için oldukça sevindirici. Özellikle COVID 19 salgını sonrasında değişen turizm eğilimleri ile farklı turizm modelleri ve ekoturizm değerini her geçen gün artırıyor. Bu bağlamda Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak bu tip üst düzey çalışmaların sadece çevre koruma faaliyetleri ile sınırlı kalmayarak, ülkemizin uluslararası alanda tanınması ve bu projeye katılım sağlayacak 44 farklı ülkeden gönüllülerin de ülkemizin güzelliklerini, doğasını kendi ülkelerine aktararak ülkemiz adına birer turizm elçiliği görevi üstleneceklerine inanıyoruz. Böylelikle ülkemizin biyolojik çeşitliliği ve ekoturizm potansiyeli ile beraber uluslararası seviyede de tanıtılmış olacak.” dedi. SM/BRT

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15/02/2022 11:24