Karpaz Dostları Derneği binasına saldırı

Karpaz Dostları Derneği’nin Pamuklu Köyü’ndeki dernek binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Yaklaşık 25 Bin Türk liralık hasarın meydana geldiği olayda binadaki tüm elektronik eşyalar tahrip edilirken tepegöz ile bir fotoğraf makinesi de sirkat edildi.

Dernek Başkanı Avukat Hanife Demir, BRT’ye olaya ilişkin bilgi verdi.Demir, dernekteki tüm elektronik eşyaların zarar gördüğünü, dosyaların yerlere atıldığını kaydederek, olay yeri inceleme ekiplerinin gereken soruşturmayı yürüttüklerini söyledi.

Derneğin İskele’denKarpaz’a bir çok bölgede proje yürüttüğünü anlatan Demir, kendilerine yapılan saldırının aynı zamanda ülkedeki tüm sivil toplum örgütlerine yapıldığını belirtti.

Demir, suçlu veya suçluların en kısa sürede yakalanmasını da beklediklerini sözlerine ekledi.İskele Polis Müdürlüğünün Olayla ilgili olay soruşturması devam ediyor.