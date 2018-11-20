Karpaz eşekleri ölüyor!

Ülkemizin sembolü haline gelen Karpaz eşekleri ölümle burun buruna. Eray Karacamert isimli bir vatandaş 1 eşeğin öldüğünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Karacamert av için gittiği Karpaz bölgesinde ölmüş eşeğin zehirlenerek öldüğünü iddia etti. Karacamert, eşeğin ağzından ve burnundan kan geldiğini bu durumun ancak zehirlenmeden olabileceğini kaydetti. Öte yandan Karacamert’in paylaşımına birçok vatandaş tepki gösterdi. Eray Karacamert’in paylaşımı şöyle: Hafta sonu av için gittiğim Karpaz/Ayfilon bölgesinde gördüğüm bu insanlık ayıbı karşısında ürperdim... Karpaz denilince aklımıza ilk gelen ve simgesi haline gelmiş olan ayrıca ülkemize gelen turistlerin ilgi odağı olan Karpaz eşeklerinin durumu bu! Eşeciğin üzerinde yaptığım incelemeye göre ağzından burnundan gelen kan ve arkasından gelen dışkısından hayvanın zehirden öldüğü aşikar belliydi. Bu bölgede ekinlere veya hasatlara zarar verdiği için LANEIT diye bilinen zehirle zehirlenerek öldürülüyor. Karpaz milli parkı olarak belirlenen bölgede toplasan 100 taneyi geçmeyen ve koruma altında olan bu Karpaz eşekleri böyle böyle yok olma yolunda...

Ne desek kelimeler kifayetsiz… Yazıklar olsun bunu yapan insan hayvanlarına…