Karpaz Gate Marina resmen Arkın Group yönetimine geçti

Adadaki en büyük İsrail yatırımı, artık Arkın Group yönetimine geçti.

Karpaz Gate Marina, bundan böyle Arkın Group tarafından işletilecek.

İsrailli yatırımcılarla varılan anlaşma gereği, Marina yönetimi kısa sürede el değişecek.

Uzun vadeli bir anlaşma için imzalar geçtiğimiz gün atıldı. Bundan böyle adadaki en büyük marina işletmecisi ülkemizin en büyük yatırımcılarından biri olan Erbil Arkın yönetimindeki Arkın Group oldu.

Ülkemizdeki en büyük İsrail merkezli yatırım olan Karpaz Gate Marina, bu anlaşmayla tamamen yerli yatırımın eline geçmiş oldu.

Varılan anlaşma gereği, sadece yönetim değil, yeni yatırımlar da Arkın Group tarafından yapılacağı bildirildi .

Tam donanımlı 300 yat yanaşma kapasiteli marina, yatlara teknik hizmet veren bakım ve onarım alanı yanında, bünyesinde plaj, restoranlar ve bir de otel yatırımını barındırıyor.

Arkın Group ile İngiltere merkezli İsrailli grup arasındaki dev anlaşma kısa süre önce bizzat Erbil Arkın tarafından duyuruldu.

Arkın, uzun yıllardır İngiltere merkezli İsrailli yatırımcılar adına marina yönetimini yürüten Lisa Singer ile devrin gerçekleşmesinin ardından bir fotoğraf paylaştı.