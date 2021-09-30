Karpaz Meslek Lisesi Ek Derslik Binası Törenle Hizmete Girdi

Karpaz Meslek Lisesi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla yapılan 6 laboratuvar, 11 derslik, müzik odası, toplantı salonu ve kantinden oluşan ek derslik binası, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Ek derslik binasının açılış törenine Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Durun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da katıldı.

SANER

Başbakan Ersan Saner açılış töreninde yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren ülkeyi daha iyiye taşımak, daha güzeli yaratmak adına tüm bakan ve milletvekilleriyle birlikte çok ciddi çalışma temposu içinde olduklarını ifade etti.

Başbakan Saner, 8 buçuk aylık dönemde ortaya koydukları gelişmelerin halk tarafından da takdir edildiğini söyledi.

“HER HAFTA EN AZ 2-3 OKUL AÇIYORUZ”

Eylül ayı başından itibaren her hafta en az 2-3 okul açtıklarını kaydeden Başbakan Saner, “Burada 3 yıl önce okullar açılırken kitap defter dağıtamayan bir Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan bugünlerde her gün yeni bir okul açılışının yapıldığı bir Milli Eğitim Bakanlığı modeline geçmenin de gururunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Ülkeyi sevmenin hizmet etmekten geçtiğini vurgulayan Saner, bir önceki ve şimdiki Eğitim Bakanları ile bakanlık personeline hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.

Meslek liselerine ayrı bir önem verdiğini vurgulayan Saner, ara eleman yetiştirmenin en önemli anahtarının meslek liseleri olduğunu, özel sektörün de bu konuya önem atfedeceğini düşündüğünü ifade etti.

“LEFKOŞA’YA 700 KAPASİTELİ MESLEK LİSESİ”

Başbakan Saner, bu hafta tamamen öz kaynaklarla Metehan bölgesinde 700 öğrenci kapasiteli yeni bir meslek lisesi için ihaleye çıkılacağını kaydetti.

“İcraatları ortada olan bu hükümetin en önemli yapmış olduğu işlerden biri de yükseköğretimde ortaya koyduğu başarıdır” diyen Başbakan Saner, Kovid-19’la tüm dünya inim inlerken Eğitim Bakanlığı’nın Aralık 2020’den itibaren yaptığı planlı çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla ülkeye 85 bin yabancı öğrencinin gelmesini mümkün kıldıklarını kaydetti.

Saner, ekonominin can damarlarından en önemli faktörü olan yükseköğrenimin bu yıl artan sayıyla devam edecek olmasının önemine değindi.

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN AŞILAR HAZIR”

Başbakan Saner, DSÖ tarafından “kırmızı ülke” olarak nitelendirilen ülkelerden gelecek tüm öğrenciler için gerekli aşıyı sağladıklarını, bunun da dünyada bir ilk olduğunu kaydetti.

Saner, “Biz hükümet olarak ülke ekonomisinin daha ileriye gitmesi için durmadan çalışmaya, yeni okullar, yeni yollar yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 53 bin öğrenci ve 5 bin 864 öğretmen ile üçüncü haftasına giren yüz yüze yeni eğitim öğretim yılının yüzde 0,15 gibi çok küçük denecek bir vaka sayısıyla devam ettirildiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, 1 Ekim’den itibaren 21 üniversitenin 85 bin öğrencisinin de bu orduya katıldığı zaman 250 bin kişilik eğitim ordusunun ülkenin geleceği için adım atmaya, plan ve projelerini gerçekleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bu dönemde üstlendiği misyon ve sorumluluğun bütün dönemlerin çok üzerinde olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, bunun bilinci içerisinde hareket etmeye, planlar yapmaya ve istişarelerle yatırımları hayata geçirerek çağdaş eğitim koşulları sağlamak adına uğraşlarını devam ettireceklerini ifade etti.

Amcaoğlu, Başbakan Saner’in önderliğinde ülkenin her bölgesinde eğitim altyapı yatırımlarını yapmaya devam edeceklerini yineledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Karpaz’da yatırım yapmanın önemini vurgulayarak, okulun çevre düzenlemesiyle ilgili sözleşmenin yarın imzalanacağını ifade etti.

Karpaz Meslek Lisesi’ni çağdaş yapıya dönüştürmenin gereklerini inatla yerine getireceklerini kaydeden Amcaoğlu, bugün kurdele kesmekle işlerinin bitmediğini, Karpaz’a yatırımların devam edeceğini söyledi.

ZİYAMET’E VE YEŞİLYURT’A YENİ ÖZEL EĞİTİM OKULU

Amcaoğlu ay sonu Ziyamet’te 600 metrekarelik özel eğitim okulunun temelini atacaklarını açıklayarak, ülkenin doğusundan batısına her yöresinde Başbakan’ın talimatları çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın misyon ve vizyonu gereği altyapı yatırımlarının devam edeceğini vurguladı.

İki özel eğitim okuluyla ilgili atılan adımları da takip edeceklerini söyleyen Amcaoğlu, önümüzdeki hafta Yeşilyurt’taki özel eğitim okulunun temel atma töreninin de gerçekleştirileceğini söyledi.

Amcaoğlu, “Yani, bu ülke bizim… 3 bin 355 kilometrekarelik bu topraklar üzerinde yaşayan bütün insanlar, bizim sorumluluğumuzda. Çocukları bizim çocuklarımız, eğitimcileri bizim eğitimcilerimiz, toprakları bizim topraklarımız. Bu topraklar üzerinde başta eğitim, devamında sağlık… Ülkenin çağdaş anlamda her şarta ulaşabilmesi için yatırım yapacağız” dedi.

AVCI

Okul Müdürü Cumali Avcı ise konuşmasında, geleceğin güvencesini doğru şekilde şekillendirmenin eğitim camiası yanında toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek, gençlere iyi gelecek sağlamanın iyi eğitim yanında iyi bir fiziki eğitim altyapısından geçtiğini söyledi.

Avcı, okulların toplumun aynası olduğunu kaydederek, okullara sahip çıkmanın tüm toplumun en temel görev olduğunu ifade etti.

Yeni yapılan dersliklerin okul ve bölge için çok değerli olduğunu söyleyen Cumali Avcı, son dönemlerde eğitime kazandırılan okul projelerinin eğitimcileri ve toplumu son derece memnun ettiğini ifade etti.

Turizm ve inşaat sektörünün bölgede geliştiğini ve bu sektörlere ara elemanı yetiştirmede en büyük kaynağın meslek liseleri olduğunu vurgulayan Avcı, meslek liselerinin değerinin ileriye taşınmasının önemini vurguladı.

Haber ve fotoğraf: Yılmaz Yakar-TAK

Bu habere tepkiniz:



30/09/2021 13:52