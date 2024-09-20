Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki 36 karavan sahibine ihbarname, 4 karavan sahibine cezai işlem…

Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, gece saat 20.00'den sonra da konaklama yaptığı tespit edilen karavanlar hakkında cezai işleme gidildi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi, Erenköy-Karpaz Belediyesi, İskele Kaymakamlığı ve Dipkarpaz Polis Karakolu personelleri tarafından dün Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB) izinsiz bulunan karavan, çadır, araç ve yapılara, ÖÇKB alanından çıkmaları için süre ihbarnamesi tebliğ edildi.

Çevre Koruma Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, gereği sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri içerinde bölgede konaklama yapması gereken karavan sahipleri, gece 20.00’den sonra da bölgede kaldıkları için uyarı ihbarnamesi aldı.

Toplamda 36 adet süre ihbarnamesi tebliğ edilirken, bunlardan 14'ünün Koca Reis-Paradise bölgesinde, 1'inin

Livana Otel bölgesinde, 4'ünün Erenköy-Dipkarpaz Piknik Alanı'nda, 1'inin manastır meydanında, 9 karavan, 1 ahşap yapı, 1 otobüsün Sea Bird bölgesinde ve 5'inin de Polis Evleri olarak bilinen evlerin arkasında olduğu kaydedildi.

-Dört karavan sahibine cezai işlem uygulanacak…

Çevre Koruma Dairesi’nin 17 Temmuz’da yapılan denetimde tespit edilen 4 karavan sahibi tekrardan Özel Çevre Koruma Bölgesinde tespit edildiğinden, bu 4 karavan sahibi hakkında ise cezai işleme gidilecek.

-Kaplumbağa ve kum zambakları için duyarlılık çağrısı

Daire, kaplumbağa ve kum zambaklarının olduğu bu bölgelerde vatandaşların daha duyarlı olması uyarısında bulundu ve bölgede denetimlerle gerekli yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.