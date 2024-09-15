Karpaz sahilleri kaçak yapılara teslim

Yaz aylarında deniz kenarlarına yakın alanlarda kurulan izinsiz karavanlar Karpaz bölgesinde büyük sorun yaratıyor. Karavan kurmakla başlayan tatiller, devamında prefabrik yapılara dönüşüyor. Belediyelerin çaresiz kaldığı kaçak yaşam alanları ile ilgili, Kaymakamlığın yaptığı uyarılar da sonuçsuz kalıyor. İzinli karavan alanlarının dışında oluşan yapılar ciddi çevre kirliliği de yaratıyor. Giderek daha da büyük bir sorun haline gelen kaçak yapılarla ilgili etkin denetim ve ceza uygulanması gerekiyor .

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