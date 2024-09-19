Karpaz sahilleri pisliğe teslim

Kuzey Kıbrıs'ın eşsiz güzellikteki Karpaz sahilleri, "Altın Kumsal" olarak bilinen sahil şeridi, çeşitli atıklardan oluşan çöpler nedeniyle utanç verici görüntülere sahne oluyor.

Bölgede özellikle korsan karavan alanlarının ortaya çıkması, doğal yaşamı ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle gecekondu tarzı kurulan karavanlar tarafından atılan atıklar, Karpaz'ın doğal yapısına zarar veriyor. Sorumsuz kişiler tarafından bırakılan çöpler, hem çevre kirliliğine hem de canlı yaşamının tehlikeye atılmasına neden oluyor.

Bölge halkı ve çevreciler, Karpaz sahillerinin korunması için acil önlem alınması gerektiğini vurguluyor.