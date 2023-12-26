Karpaz yolu için bir garip açıklama!

Dipkarpaz-Manastır yolu ile ilgili hükümet ortağı iki genel başkan ve Bakan Fikri Ataoğlu ile Erhan Arıklı’nın açıklamalarında ilginç detaylar göze çarpıyor.

Özellikle Erhan Arıklı, önce Ataoğlu’na bağlı bazı devlet dairelerini hedef aldı, ardından da Ataoğlu’na övgü dolu sözler söyledi.

Yolun daha önce Türkiye tarafından ihale edildiğini, KKTC alt yapı için kullanılacak malzemeyi temin edemediği için yolun yapımının geciktiğini belirterek,” Çevre Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi Eski Eserler Dairesi şimdiye kadar malzeme alımında sıkıntı çıkarıyorlardı ancak Sayın Bakan’ın inisiyatif üstlenmesiyle konu çözülmüş oldu. Son derece mutluyuz artık önümüzde bir engel kalmadı. İlgili firma en kısa sürede yol çalışmalarına başlayacak” dedi