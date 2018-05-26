Karpaz’da Cesetleri Bulunan 9 Mülteci, Lefke’de Toprağa Verildi

Karpaz bölgesi kıyılarında 13 ve 14 Mayıs’ta cesetleri bulunan 9 mülteci, Lefke’de toprağa verildi.



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin morgunda muhafaza edilen ve DNA testlerinin yapıldığı açıklanan 9 mülteci, kılınan cenaze namazının ardından, Lefke Kabristanlığı’na defnedildi.



Cenaze törenine, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile mültecilerin Güney Kıbrıs’tan özel izinle gelen aileleri katıldı.





Mülteci yakınlarından Ahmet El Hasan, BRT’ye konuşarak, yakınlarının savaştan kaçarken üzücü bir olay yaşandığını, ölümden kaçıp ölüme gittiklerini söyledi.



Hasan, kendilerine yardımcı olan ve defin işleminin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.



Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Mülteciler Yüksek Komiserliği üzerinden Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine bildirilen defin talebine olumlu yanıt verdiklerini belirterek, bu konunun insani olduğunu ve savaş, göç ve kayıplar yaşamış bir toplum olarak bu konuda daha hassas davranılması gerektiğini söyledi.



Kaya, insanların daha iyi bir yaşam için savaştan kaçarak böyle durumlara düşmesinin insanlık ayıbı olduğunu ifade ederek, ileriki dönemde bu konuya dikkat çekmek için definlerin yapıldığı bölgeye bir utanç abidesi dikilmesini önereceğini belirtti.





ÖZERSAY



Cenaze törenine katılarak, mültecilerin aileleri ile görüşen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, olayın çok üzücü bir insanlık dramı olduğuna dikkati çekti.



Özersay, cenazeleri kendi ülkelerine defnedilmelerini istediklerini ancak olayın üzerinden belli bir zaman geçtiği için bir an önce defin işleminin yapılması gerektiğini anlatarak, Sağlık Bakanlığı ile birlikte ellerinden geleni yaptıklarını ve Lefke Belediyesinin de buna katkı koyduğunu kaydetti.



Olayın, insani değerlerin giderek ortadan kalktığının en somut örneklerinden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Özersay, bir daha böyle birşeyin yaşanmamasını diledi.

(BRT/HA)

