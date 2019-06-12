Karpuzda büyük tehlike! Böyle görünüyorsa sakın yemeyin

Yaz aylarının en sevilen ve en çok tercih edilen meyvelerinden olan karpuz hakkında uzmanlardan uyarı geldi. Yazın en lezzetli serinle yollarından olan karpuzun içinde oluşan çatlaklar büyük tehlikenin habercisi olabilir. İşte karpuzun içindeki büyük tehlike

Karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi.Bu çatlaklar, Karpuza Forchlorfenuron adlı büyüme hormonu verilmesi sonucu oluşuyor.Forchlorfenuron kanseri tetiklemesinin yanı sıra çok güçlü bir nörotoksin yani beyin sağlığı açısından son derece zararlı.

Canlı ve olgun görünen karpuz, ısırdığınızda yavan bir tat veriyorsa, Forchlorfenuron veya benzeri bir hormona maruz kalmış olabilir. Çünkü zamanından önce olgunlaşan meyve, kendi aromasını geliştiremeden hasat ediliyor.

Kullanılan hormon karpuzu zamanından önce olgunlaştırdığı için bu durum meyvedeki su oranını da etkiliyor. Meyve, olması gerektiği zamandan önce olgunlaştığı için bünyesinde yeteri kadar sıvı barındıramıyor.

Forchlorfenuron hormonu meyveyi o kadar çabuk olgunlaştırıyor ki, karpuzun sevdiğimiz kırmızı rengi tam olarak oluşamıyor.

Canlı ve parlak görünen kabuğun altından çıkan bu beyaza yakın kırmızı büyüme hormonunun belirtilerinden.Hormonun sonucu olarak vaktinden önce olgunlaşan karpuzun çekirdekleri alışık olduğumuz siyah renkten çok uzak.

Hormonlu karpuzlarda, siyah ve kalın çekirdekler yerine beyaz ve ince çekirdekler görülüyor.