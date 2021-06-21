Karpuzun bilinmeyen faydaları

1 bardak doğranmış karpuz ( 152 gram ) 43 kaloridir. 2 gram sodyum, 11 gram karbonhidrat ( 9 gramı şeker ve 2 gramı lif ) içerir, yağ içermez. 1 bardağı günlük A vitamini ihtiyacının %17’sini, C vitamini ihtiyacının %21’ini, demir ihtiyacının %2’sini ve kalsiyum ihtiyacının %1’ini karşılar. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım karpuzun bilinmeyen faydalarını açıkladı...

Çeşitli meyve ve sebze tüketimi yaşam tarzı ile ilişkili oluşan sağlık sorunları risklerinin azaltılması ile ilişkilendirilmiştir. Birçok çalışma karpuz gibi bitkisel bazlı besinlerin tüketiminin arttırılması ile obezite riski ve genel mortalitenin azaltılması, diyabet ve kalp hastalıklarının oluşum riskinin azaltılması, sağlıklı bir cilt ve saç oluşumu, enerjinin arttırılması ve düşük vücut ağırlılığının devamlılığı açısından önemlidir.

Astımın önlenmesi:

Bazı besin öğelerini yüksek miktarda tüketenlerde astım gelişimi düşüktür. Bu besin öğesinden biri de C vitaminidir. Karpuz da dahil olmak üzere birçok meyve ve sebzede bulunur.

Kan basıncı:

Amerikan Hipertansiyon Dergisi’nde yayımlanan prehipertansiyon (yüksek tansiyon başlangıcı) veya 1.evre hipertansiyona sahip orta yaş obez yetişkinlerde yapılan bir çalışmaya göre karpuz özü takviyesi alınması, azalmış ayak bileği kan basıncı ve brakiyal kan basıncı ile azalmış karotis dalga yansıması ile ilişkilendirilmiştir. Karpuz özü kullanılması arteriyel (atardamar) fonksiyonlarında iyileşme kaydetmiştir.

Karpuz gibi likopenden zengin besinlerin kullanıldığı diyetler kalp hastalığına karşı koruyucudur.

Kanser:

Güçlü bir antioksidan olan C vitaminin zengin bir kaynağı oluşu kansere neden olan serbest radikallerin oluşturduğu hasarı önler. Likopen alımının çeşitli çalışmalarda prostat kanserine yakalanma riskini azalttığı gösterilmiştir.

Sindirim:

Karpuz su ve lif içeriğinden ötürü kabızlığı önler, sağlıklı bir sindirim sistemi fonksiyonlarının devamlılığında etkilidir.

Hidrasyon:

%92 sudan oluşur ve önemli elektrolitler içerir. Sıcak yaz aylarında susuzluğu gidermeye yardımcı olmak için el altında bulundurulması gereken bir meyvedir.

İnflamasyon:

Karpuz çok önemli ve çok yönlü bir besin öğesi olan kolini içerir. Uyku, kas hareketi, öğrenme ve hafıza fonksiyonlarında vücuda yardımcı olur. Aynı zamanda hücre zarlarının yapısının muhafaza edilmesinde, sinir iletimin sağlanmasında, yağ emilimine yardımcı olmada ve kronik inflamasyonu azaltmada etkilidir.

Kas ağrıları:

Karpuz ve karpuz suyu kas ağrılarını azaltmak ve sporcularda egzersiz sonrası toparlanma süresini hızlandırmak için kullanılabilir. Araştırmacılar karpuzun bu özelliğinin içerdiği bir amino asit olan L-sitrulinden kaynaklandığını ileri sürmektedir.

Cilt:

Saçları nemli tutmaya yarayan sebum üretimi için gerekli bir besin öğesi olan A vitaminini içerir. A vitamini, deri ve saç başta olmak üzere tüm vücut dokularının yapım ve onarımı için gereklidir. Cilt ve saç yapısında bulunan kollajenin devamlılığı için C vitamini gereklidir. Sağlıklı bir cilt ve saç görünümü için hidrasyonun tam anlamıyla sağlanması gerekir, karpuz da yüksek su içeriği ile bunu sağlar.

Doğranmış karpuz ve birkaç buz küpünü blendirden geçirip egzersiz sonrası toparlanma içeceği olarak veya güneşli bir günde serinlemek için soğuk bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Karpuz, nane, peynir ve ıspanak/semizotu ve balzamik ile de lezzetli ve hafif bir salata yapılabilir.

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21/06/2021 18:02