Karşı şeride geçti

Küçük Kaymaklı'dan meydana gelen kaza görenleri korkuttu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen araç ile çarpıştı.

3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaza nasıl oldu?

Saat 12.45 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde 85 yaşındaki İsmail Mahmutlar yönetimindeki KT358 plakalı araç ile ilerlerken önünde seyretmekte olan RK249 plakalı araca çarptı. Çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden İsmail Mahmutlar yolu ikiye ayıran orta bordür taşlarına çarpıp karşı şeride geçerek o esnada karşı şeritten gelen DG072 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı

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18/05/2021 14:13