Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün saat 15:45 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, Kudret Evli (E-31), yönetimindeki NR 283 Z plakalı araç ile süratli bir şekilde asal şube önünden gelip sağa dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kayarak orta refuje çarptığı esnada, yolu doğudan batıya doğru yaya olarak geçmek için trafik adası üzerinde beklemekte olan Mustafa Fahri Kara (E-39)’ya çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya kaldırıldığı LDH’de yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

Polisn kazayla ilgili soruşturması sürüyor.