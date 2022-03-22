Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen futbol liglerinde yaz saati uygulamasının 27 Mart 2022'de devreye girmesi sebebiyle karşılaşmaların başlama saatleri değişti. Uygulama bu hafta sonu oynanacak maçlar da dahil olmak üzere devreye girecek.

Buna göre;

*AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig (A Takım) karşılaşmaları 15.30'da

*AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig (A2 Takım) karşılaşmaları 13.00'te

*İktisatbank BTM 1.Lig (BTM) karşılaşmaları 11.30'da

*Turkcell U15 Ligi (U15) karşılaşmaları 10.00, 13.00 ve 16.00'da başlayacak.

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22/03/2022 10:13