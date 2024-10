Karşınızdaki insanın size aşık olup olmadığını gösteren 5 işaret

Bazı insanlar, ilgi duydukları kişiyle konuşma eğiliminde olurken, bazıları bu durumu saklamayı tercih eder.



Birçok insan, ilk adımı atmaktan çekindiği için potansiyel ilişkilerini başlamadan bitirmek durumunda kalır. Psikologlara göre, dilimizi ve söylediklerimizi kontrol edebiliyor olsak bile, hoşlanılan kişinin yanında gönderilen bilinçaltı sinyaller, bizim kontrolümüzde değildir.



Bir başka deyişle, bir insanın sizden hoşlandığını düşünüyorsanız, onunla aynı ortamda bulunduğunuzda takip etmeniz gereken anahtar davranışlar bulunuyor. Çünkü bilincimiz, kelimelerin aksine bizlere asla yalan söylemez. Erkeklerde ve kadınlarda aşk belirtileri zaman zaman ortak olsa da, büyük ölçüde farklılıklar barındırabilir.



ERKEKLERDE AŞIK OLMA BELİRTİLERİ



- Fiziksel Temas



Bir erkek, hoşlandığı insanla aynı ortamda bulunduğunda istemsiz olarak fiziksel temas kurmaya eğilimli olur. Her fırsatta, söz arasında ya da yan yana yürürken bile sizinle temas kurulması, büyük bir sevginin ilk göstergelerinden biri olabilir. Bu tür dokunuşlar genellikle tanışmanın ikinci aşamasında devreye girer. Koridorda yanınızdan geçerken yanlışlıkla size dokunulması ya da laf arasında elini omzunuza atması, çoğu zaman sizinle bir bağ kurma isteğinin yansıması olarak kabul edilir.



- Her Zaman Menzilde



Bir erkek, hoşlandığı bir kadınla aynı ortamda bulunduğunda, arkadaş grubu ne kadar kalabalık olursa olsun her zaman belirli bir mesafede yakınlık kurmaya çalışır. Kalabalık bir toplulukla oturduğunuz bir kafede, sizden hoşlandığını düşündüğünüz insanın hareketlerini gözlemleyin. Oturmak için öncelikle sizin yerleşmenizi bekleyecek ve sonrasında size en yakın koltuğa oturmaya çabalayacaktır.



- Kayıtsızlık Göstergesi



Davranışlar istemsiz olarak sevgiyi gösteriyor olsa da, erkekler çoğu zaman ilgisiz olduklarını hissettirmek için çaba harcar. Bu nedenle erkekler, hoşlandıkları kadınların çoğuna kendilerine karşı tamamen kayıtsızlarmış gibi davranmaya çalışırlar. Bu davranış şekli, evrimsel olarak erkeğin seçilen değil seçen tarafta olmasının bir göstergesidir.



Bu konu çocukluk yıllarından yetişkinliğe kadar uzanır. İlkokul sıralarında çocuklar, hoşlandıklarını belli etmemek için sık sık saç çekme ya da kavga çıkarma davranışlarına başvurabilir.



KADINLARDA AŞIK OLMA BELİRTİLERİ





- Yersiz Kıskançlık



Kadınların birçoğu, hoşlandığı erkeklerle kurulan dostane ilişkiler sırasında bile kıskançlık belirtileri gösterir. Hoşlanılan kişinin karşı cinse yönelik ilgisi sık sık rahatsızlığa neden olurken, bu durum sözlerle olmasa da davranışla karşı tarafa hissedilir. Kadınlar, hemen hemen her zaman en yakınlarında bulunan erkeklerin kurduğu yeni ilişkilerden rahatsızlık duyar.



- Abartılı İkram



Kadınlar, hoşlandıkları bir erkek yanlarında olduklarında, onlara her zaman ikramlarda bulunmaya meyillidir. Bir otobüste ya da metroda yolculuk ettiğiniz sırada sık sık sakız ya da şeker ikram edilmesi, ya da hasta olduğunuz sırada size peçete uzatması çoğu zaman evrimsel süreçlerle ilişkilidir.



Bu davranışlarıyla kadınlar, farkında olmadan karşılarındaki erkeğe kendisini ne kadar rahat ve korunaklı hissettiğini ve paylaşımcı olmayı arzuladığını belli eder.

