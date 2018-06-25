Karşınızdakini sözlerinizle etkilemenin 7 yolu

İnsanın kalbinin derinliklerinde sevilme ve ilgilenilme ihtiyacı vardır. Bu dürtü kendini birçok farklı şekilde gösterebiliyor ama en ön plana çıkan formu, insanın bir şekilde kendini duyurabilme ve saygı duyulma isteğidir.

Birini dinlemek, ona onunla ilgilendiğinizi gösterir. Ama söylediği kelimelerden daha önemlisi, dinleyenin, kendi zamanından verip karşıdakine saygı göstermesi konuşanı daha çok etkiliyor.

İnsanların sizi dinlemesi için yapılması gereken 7 şey

Burada geçen şeyler, toplum içindeki iletişimde çok önemli ve karşıdakinin sizi dinlemesini sağlayabilir. Tabi ki bu, konuştuğunuz konuları değiştirmeyecektir. İşte o 7 yöntem:

1 – Gereksiz konuşmayı kesin

Hiç insanların sizi dinlememesinin nedeninin çok fazla konuştuğunuzdan olduğunu düşündünüz mü? İronik olarak, konuştuklarında en az dinlenen insanlar, en çok konuşanlardır. Çünkü gereksiz ve konusuz konuşmalar az değer taşır. Birisi, konuştuğu kelimelerde değer olmayan birini neden dinlesin ki?

Hangi stratejiyi kullanırsanız kullanın, konuşmalarınızdaki değeri yok etmeyin. Anlamsız şeyler söylemeye devam ederseniz, bunun sonucunda üzülen siz olursunuz. Önemli bir şey söyleyeceğiniz zaman bile insanlar sizi dinlemeyebilir.

2 – Dinlemenin nasıl göründüğünü anlayın

Başkalarının sizi dinlemesini beklemeden önce, gerçekten birini dinlerken nasıl görünmeniz gerektiğini anlayın. Dinlemek, sadece birisi konuşurken sessiz kalmak demek değildir. Bunun içinde sessiz kalmak, konuşanın gözlerine bakmak ve söylediklerini anlamak vardır. Sonrasında ise, doğru zamanda cevap vermek veya söze girmek dinlediğinizi gösterecektir.

Konuşmaya dahil olduğunuzda ise, kendi konuşma isteğinize dayanmalısınız. Sohbetin içine bir şeyler katmak için konuyla pek de alakası olmayan bir hikaye anlatmak karşıdakine saygısızlık olacaktır. Bunun yerine onlara anlattıklarıyla ilgili sorular sorarak dinlediğinizi gösterebilirsiniz.

3 – Ortamdaki dikkat dağıtıcıları yok edin

İnsanların çoğunlukla sizi dinlemediğini fark ettiyseniz, dikkat için savaşıyor ve kaybediyorsunuz anlamına gelebilir. Eğer ebeveynseniz, bunun ne demek olduğunu çok iyi anlarsınız. Çocukların en sevdiği çizgi filmi izlerken sizi dinlemesi neredeyse imkansızdır. Ev yanıp kül olsa bile onların gözlerini ekrandan almak çok zor olacaktır.

İş arkadaşlarınız çocuk olmasa bile, bazı huylar yok olmaz. Eğer iş arkadaşınız o sırada e-postalarına bakıyorsa, sizin söylediğiniz şeyi gerçekten dinlemiyor demektir. Nazikçe başka bir zaman gelmenizin daha iyi olup olmayacağını sorun. Böylece bütün dikkati size çekilmiş olur.

4 – Önemli şeyleri yazın

Diyelim ki, şirketinizin önemli müşterilerinden birine 5 dakikalık hızlı bir sunum yapmanız gerekiyor. Karşınızdakini etkileyeceğini düşündüğünüz konuşmayı yaptığınızdan eminiz. Ama sunumu yaptıktan sonra insanlar sizin konuştuklarınızla ilgili soru sormaya başladı. Acaba sizi dinlemiyorlar mıydı?

Bazılarının ortam kopmuş olması bir ihtimal, ancak gerçekte insanlar dinlediklerinin sadece %25’ini hatırlıyor. Yani sadece 1 dakika sonra bile, insanlar sizin söylediklerinizin bir çoğunu unutmuş olacaklar. Bu durumda, önemli şeyleri bir yere yazın. İnsanlar siz konuşurken aynı zamanda okuyorsa fikri anlamaları ve benimsemeleri çok daha kolay olacaktır.

5 – Vücut dilinize dikkat edin

İletişim çoğu sözlerin dışında yapılır. Eğer konuşurken sadece kullanıdığınız sözcüklere dikkat ediyorsanız, beden dilinizin ve kendinizi sunmanın önemini anlamamışsınız demektir.

Sosyal psikolog Amy Neuzil’e göre, sadece dış görünüşünüzü ve beden dilinizi doğru kontrol ederek çok kişiyi etkileyebilirsiniz. TED konuşmasında, 2 dakika boyunca güç pozunda durursanız, kendinize olan güven, vücudunuzdaki testesteron ve kortizol(stressle savaşır) artar. Sonuçta da daha fazla kendine güven kazanırsınız. Bu da daha fazla insanın sizinle ilgilenmesini sağlar.

6 – Sadede gelin

Araştırmalara göre insanlar gününün %70 – 80’ini bir çeşit iletişim kurmakla geçirir. Bunun aşağı yukarı %55’i ise dinlemekle geçer. Bu da dinlemenin aslında bir insanın günlük rutini içinde çok fazla bir önem teşkil ettiğini gösteriyor. Yani bir insanın en son isteyeceği şey daha çok dinlemek.

Öğrenilebilecek en önemli becerilerden birisi ise lafı uzatmamaktır. Şakacılık iyidir ama genellikle gereksizdir. Sonuca ne kadar çabuk gelirseniz insanlar özlüğünüzü o kadar takdir edecektir. İleri zamanda ise bu insanlar konuyu çabuk anlattığınız için sizi dinlemek isteyeceklerdir.

7 – Etrafınızdakilerle ilişki kurun

Dünyanın en çok sevilen işverenleri ve CEO’ları, çalışanlarıyla ikili ilişkiler kuranlardır. Çalışanlarını tanımak için zaman harcadıklarından, insanlar da onları dinler. Bu kişiler iş yeri kültürü geliştirirler ve daha çok tanınırlar.

Siz bir işveren veya CEO olmasanız bile bunlardan ders çıkarabilirsiniz. Eğer insanların sizi dinleyip, fikirlerinize saygı duymasını istiyorsanız, onlarla ilişki kurmaktan kaçınmayın. İnsanlar genelde bir kişiye belli bir seviyede saygı duyuyorsa onu dinler.

Siz de sesinizi duyurmayı hak edersiniz

Bir insan olarak sesinizi duyurmaya sizin de hakkınız var. Ama bu her zaman sesini duyurabileceğiniz anlamına gelmeyebilir. Eğer insanların sizi dinlemesini ve size saygı duymasını istiyorsanız, bunu elde etmelisiniz.

Bir şeyi anlamalısınız: Sadece kitlelerin içine girmeye çalışmadığınızdan emin olun ve bunun aksine çalışın. Kendinizi göstermek için doğru zamanı kollayın ve insanların sizi kulak arkası etmediğinden emin olun. Söylediğiniz şeyler onların kalbine dokunsun.