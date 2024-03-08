Karşıyaka, Miracle İle Yollarını Ayırdı, Caner Oshan Devam Edecek

Geçtiğimiz gün Northernland Kıbrıs Kupası'nda Miracle Değirmenlik ile sahasında oynadığı çeyrek final karşılaşması sonrası Miracle Karşıyaka Kulübünde yaşanan sancılı süreç sponsorla ayrılığı getirdi.

Maç öncesi ve sonrasındaki gelişmeler ışığında teknik direktör Caner Oshan bu şartlarda çalışmayacağını futbolcularına ve yönetime bildirmişti.

İki gündür Karşıyaka futbolcuları antrenmanlara çıkmayıp teknik heyetlerine destek beyan ederken Umut Düzdaban başkanlığındaki Karşıyaka yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıldı.

Yaşanan gelişmelerden üyelerin huzursuzluğu nedeniyle Miracle Grup ile sponsorluktan ayrıldıklarını belirten Umut Düzdaban istifasını sunmasına rağmen yönetim kurulunun kabul etmediğini, yeni oluşum için çalışacaklarını vurguladı.

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