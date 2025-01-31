Karşıyaka Yöneticisi Ertaç Taşkıran'a 6 Maç Ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, 25 Ocak 2025 tarihinde Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Alsancak Yeşilova SK - Karşıyaka SK karşılaşmasına ilişkin kararlarını açıkladı.

Karşıyaka SK yöneticisi Ertaç Taşkıran, oyunun durduğu bir anda ayağına gelen topu stadın dışına vurduğu gerekçesiyle ihraç edildi. Ancak, ihraç edilmesinin ardından saha komiserini 2-3 kez itmesi ve ardından saha içine girerek saldırgan tavırlar sergilemesi nedeniyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 44(2) maddesini ihlal ettiği tespit edildi.

Disiplin Kurulu, Taşkıran’a 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliğiyle karar verdi.