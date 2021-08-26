Karşıyaka'da Afün Girgen dönemi

AKSA Birinci Lig temsilcisi Karşıyaka'da Bayram Paşaoğulları'nın istifa etmesinden sonra teknik direktörlük görevine Afün Girgen getirildi.

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26/08/2021

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Karşıyaka'da Afün Girgen dönemi

AKSA Birinci Lig temsilcisi Karşıyaka'da Bayram Paşaoğulları'nın istifa etmesinden sonra teknik direktörlük görevine Afün Girgen getirildi.
 Yaptığı transferlerle bu sezon üst sıraları hedefleyen Karşıyaka'da, geçtiğimiz sezonlarda Doğan T.B.'nde yardımcı antrenör olarak görev yapan ve ayrılan Afün Girgen yarın takımıyla antrenmana çıkacak.

26/08/2021 15:28
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TAGS: Karşıyaka, Afün Girgen, spor, futbol
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