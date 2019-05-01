Karşıyaka’da bıçaklama!

Karşıyaka’da dün sabah iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklamayla sonuçlandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, F.R. (E-41) kimlikli kişi, alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu sivri uçlu bıçağı, İsmet Tek’in koluna ve sırtına sapladı.



Tek hafif şekilde yaralanırken; F.R. polis tarafından tutuklandı.