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Karşıyaka’da bıçaklama!

Karşıyaka’da dün sabah iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklamayla sonuçlandı.

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01/05/2019

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Karşıyaka’da bıçaklama!

Karşıyaka’da dün sabah iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklamayla sonuçlandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, F.R. (E-41) kimlikli kişi, alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu sivri uçlu bıçağı, İsmet Tek’in koluna ve sırtına sapladı.

Tek hafif şekilde yaralanırken; F.R. polis tarafından tutuklandı.

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TAGS: Karşıyaka, bıçaklama, haber, kıbrıs
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