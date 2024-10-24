Karşıyaka’da bir inşaat işçisi çatıda ölü bulundu

Karşıyaka’daki bir inşaatın çatısında Alsancak sakini MD Azmir Hossain (E-22) dün ölü bulundu.

Polis bülteninde, Hossain’in Alsancak’ta ikamet ettiği ve çalıştığı inşaatın çatısında saat 21:00 sıralarında ölü bulunduğu kaydedildi. Adı edilenin üzerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadığı, ölüm nedeninin yapılacak otopside tespit edileceği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

-Eliza Booth ölü bulundu

Öte yandan Karşıyaka’da sakin Eliza Booth (K-90) dün öğlen saatlerinde evinde ölü bulundu. Dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm nedeni için otopsi yapılacağı kaydedildi.