Karşıyaka'da Bir Konutta Elektrik Arızası Sonucu Meydana Gelen Yangın Büyük Hasara Neden Oldu

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06/03/2024

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Karşıyaka'da Bir Konutta Elektrik Arızası Sonucu Meydana Gelen Yangın Büyük Hasara Neden Oldu

Karşıyaka’da dün saat 18:30 sıralarında, Şerife Konya’ya ait ikametgahın ambar olarak kullanılan ahşap odası içerisinde, muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu odanın tüm ahşap kaplamaları, tavanı, kapısı, elektrik tesisatı ve oda içerisinde muhafaza edilen soba, kıyafetler, yorganlar, çarşaflar ve klima iç ünitesi yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise ikametgahın tüm duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.

06/03/2024 14:52
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TAGS: haber, kıbrıs
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