Karşıyaka’da Caretta Caretta’ların denize ulaşımını gözleme etkinliği düzenleniyor

Lapta Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile Lefkoşa Merkez Lions Kulübü yarın üçüncü Caretta Caretta Şenliği’ni düzenliyor.

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12/08/2022
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Karşıyaka’da Caretta Caretta’ların denize ulaşımını gözleme etkinliği düzenleniyor

Lapta Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile Lefkoşa Merkez Lions Kulübü yarın üçüncü Caretta Caretta Şenliği’ni düzenliyor.

Yapılan ortak açıklamada, engelli çocuk ve bireylerin yavru kaplumbağaların denize ulaşımlarına tanıklık etmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, etkinlik saat 8.00 ‘de başlayacak. Kaplumbağaların denize ulaşımının gözlemlenmesi yanında kaplumbağa yuvalarının tespiti ve korumaya alınması ile ilgili bilgi de verilecek.

12/08/2022 16:46
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TAGS: kaplumbağa, karşıyaka, caretta,
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