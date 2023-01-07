Karşıyaka'da yakalanan 36 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

Anadolu Ajansı, KKTC’de yakalanan 36 düzensiz göçmenin sınır dışı edileceğini bildirdi.

AA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Girne ilçesindeki Karşıyaka bölgesinde bir minibüse operasyon yapan polis ekipleri, 6'sı çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda, düzensiz göçmenleri tekneyle ülkeye soktukları öne sürülen 2 kişi de gözaltına alındı.

Çıkarıldıkları mahkeme, KKTC'ye tekne ile gümrüksüz bir limandan giriş yaptıkları tespit edilen 36 düzensiz göçmen ile diğer 2 şüpheliye, emniyette geçirmek kaydı ile 3 gün hapis cezası verdi.

Bu sürenin sonunda 36 göçmenin sınır dışı edileceği, diğer 2 şüphelinin yargılanmasının süreceği bildirildi.

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07/01/2023 09:41