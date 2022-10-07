Karsu evlilik teklifi aldı

Karsu, sevgilisi Mike Schrama’dan evlilik teklifi aldı. O anları Instagram hesabından paylaşan müzisyen, karelerin altına, “Evet dedim” notunu düştü.

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07/10/2022

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Karsu evlilik teklifi aldı

Karsu, sevgilisi Mike Schrama’dan evlilik teklifi aldı. O anları Instagram hesabından paylaşan müzisyen, karelerin altına, “Evet dedim” notunu düştü.

Fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajları aldı.

32 yaşındaki Karsu’ya Kim Kotter, Samantha Steenwijk, imberly Fransens, Fatma Turgut, Merve Özbey ve Ebru Şahin gibi isimler yorumlar yazdı.

 

07/10/2022 16:12
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TAGS: Karsu, evlilik, teklifi,
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