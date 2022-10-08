Kartal 3 puanı Tayyip Talha ile kaptı

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08/10/2022

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Kartal 3 puanı Tayyip Talha ile kaptı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u Tayyip Talha Sanuç'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Giresunspor ile Beşikta karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadı’nda oynanan maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti.

Müsabakanın 20. dakikasında Wout Weghorst, penaltı vuruşunda Onurcan'a takıldı.

90+1. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golü ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonunda iptal edildi.

Bu galibiyetle 18 puana ulaşan Beşiktaş, maç fazlasıyla Adana Demirspor ile liderliği paylaştı.

8 puanlı Bitexen Giresunspor ise 12. sırada kaldı.

08/10/2022 22:15
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TAGS: Kartal 3 puanı Tayyip Talha ile kaptı
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