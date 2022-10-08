Kartal 3 puanı Tayyip Talha ile kaptı
08/10/2022
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u Tayyip Talha Sanuç'un golüyle 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Giresunspor ile Beşikta karşı karşıya geldi.
Çotanak Stadı’nda oynanan maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.
Mücadele, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti.
Müsabakanın 20. dakikasında Wout Weghorst, penaltı vuruşunda Onurcan'a takıldı.
90+1. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golü ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonunda iptal edildi.
Bu galibiyetle 18 puana ulaşan Beşiktaş, maç fazlasıyla Adana Demirspor ile liderliği paylaştı.
8 puanlı Bitexen Giresunspor ise 12. sırada kaldı.