Kartal Alex Teixeira ile güldü

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede sevinen taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, sayısız fırsattan yararlanamadığı maçta Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla Sergen Yalçın'ın ekibi ligde puanını 7'ye yükseltirken, VavaCars Fatih Karagümrük ise 4 puanda kaldı.

Beşiktaş sahaya; Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Salih, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi 11'iyle çıktı.

Fatih Karagümrük ise Viviano, Hedenstad, Balkovec, Zukanovic, Benatia, Biglia, Erhun, Jimmy, Kerim, Musa, Pesic 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş, 30. dakikada yeni transferi Alex Teixeira'nın ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, 48. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekibin flaş transferleri arasında yer alan Michy Batshuayi de birkaç kez gole yaklaşsa da gol sevinci yaşayamadı.

Bir topu direkten dönen Batshuayi, net bir fırsatta da kaleciyi geçemezken, mücadelenin 88. dakikasında yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

Maçın sonuna 7 dakika kayıp zaman eklendi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 ile geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Salih Uçan kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü

Siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Salih Uçan, 48. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin 36. dakikasında sarı kart gören Salih, 48. dakikada yaptığı faul sonrası hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Profesyonel kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören Salih'in oyundan atılmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, Teixeira'yı oyundan alıp Necip Uysal'ı müsabakaya dahil etti.

Rıdvan Yılmaz ve Welinton aynı anda sakatlandı

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Welinton Souza aynı anda sakatlık geçirdi.

Fatih Karagümrük'ün hızlı atağı öncesinde Welinton rakip yarı alanda sakatlanarak yerde kalırken, Rıdvan Yılmaz da kendi bölgesinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası oyuna devam edemedi.

İki futbolcunun da ilk tedavileri saha içinde yapılırken Rıdvan'ın yerine Mehmet Topal, Welinton'ın yerine Atiba Hutchinson oyuna girdi. Rıdvan'ın sakatlığı sonrası sol bek pozisyonunda Necip Uysal görev yaptı.

Bu sezon siyah-beyazlı takıma dahil olan Mehmet Topal böylece yeni formasıyla ilk kez sahaya çıkmış oldu.

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29/08/2021 11:14