Kartal Göztepe'yi avladı

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile Vodafone Park'ta çıktığı ilk maçta Göztepe'yi konuk etti. Süper Lig'de 90 gün sonra taraftarıyla buluşün siyah-beyazlı takım, rakibini Güven Yalçın, Caner Erkin ve Adem Ljajic'in golleriyle 3-0 yendi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın 45+2'de attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelinin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, Caner Erkin ile 54. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Adem Ljajic, Beşiktaş adına 59'da skoru 3-0 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve siyah-beyazlı ekip sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, hanesine 3 puan yazdırırken İzmir temsilcisi ikinci haftayı da puansız kapattı.