Kartal: Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz

Maçın oynanacağı Ludogorets Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Son oynadığımız lig maçından sonra bu karşılaşmanın analizlerine oyuncularımızla çalıştık. Buraya da bu doğrultuda geldik. Ludogorets çok iyi bir takım. Son haftalarda yükselişteler. Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Her iki takım için de zor bir maç görünüyor. Onların matematikleri var. Her iki takımda kazanmak isteyecektir. Her iki takıma da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Savunmada yaşanan eksiklikleri hiçbir antrenörün ön göremeyeceğini ve istemeyeceğini dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Böyle bir durumun kimsenin başına gelmesini istemem. Biz bunları problem yapmıyoruz. Çubukluyu giyip sahaya çıkar her oyuncu bizim için en değerli oyuncudur demiştim. Yarın da bu böyle olacak. Şu anda gönül ister ki sakatlıklar bir an önce bitsin ama sağlık departmanımız hepsi hummalı şekilde uğraşıyor. Bu sakatlıklarla ilgili benim bir şey söylemem mümkün değil. Şu an bir şey söylemem doğru değil. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Gönül ister ki buradan 3 puanla ayrılalım ve garantileyelim ama 1 puanla da ikinciliği garantiliyoruz. Yarınki maçla ilgili tüm kurgumuzu kazanma üzerine yapacağız. En kötü şartlarda buradan 1 puanla ayrılmak istiyoruz."

Kartal, ligde oynayacakları Adana Demirspor maçını şu anda düşünmediklerini ve kadroyu yarınki müsabakaya göre kuracaklarını da sözlerine ekledi.

Miguel Crespo: "Kendi oyunumuza odaklanmak en önemlisi"

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, kendi oyunlarına odaklanarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok fazla baskı yapacaklarını düşünüyoruz. Kendi oyunumuza odaklanmak en önemlisi. Yarınki maçtan 3 puan alıp İstanbul'a dönmek istiyoruz. Maalesef savunmada çok fazla sakatlık yaşayanlar oldu. Karmaşık sakatlıklar yaşadılar. Biz güçlü bir takımız, güçlü oyunculardan oluşan bir takımız. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacak." diye konuştu.

Genç oyuncular için önemli bir fırsat yakaladıklarını aktaran Crespo, "Genç oyuncular zaten bizimle çalışıyorlar, antrenman yapıyorlar. Fırsat gelirse ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Bizler de genç olduk, bizler de tecrübeli oyunculardan faydalandık. Şimdi aynısını biz yapmalıyız, onlara yardım etmemiz lazım. Kaliteli oyuncular, fırsat gelirse en iyisini yapacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

08/11/2023 21:30