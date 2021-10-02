Kartal “Güven” tazeledi

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş güldü. Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor'u Güven Yalçın'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü Rıdvan Yılmaz'ın ters vuruşuyla geldi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin 43. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligde 2 maç sonra galip gelen Beşiktaş puanını 17'ye yükseltirken, 5 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Demir Grup Sivasspor 9 puanda kaldı.

Maçın hikayesi

Beşiktaş sahada; Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef Kenan, Can, Oğuzhan, Güven, Batshuayi ilk 11'iyle yer aldı.

Demir Grup Sivasspor ise, Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode 11'iyle çıktı.

Beşiktaş, 32. dakikada Güven Yalçın'ın jeneriklik golüyle 1-0 öne geçti. Güven Yalçın, Kasım 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.

Mücadelenin 42. dakikasında Can Bozdoğan'ın yerde kaldığı pozisyona düdük çalınmamasına itiraz eden ve kendisine gelen topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, 54. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle skorda eşitliği yakaladı.

Beşiktaş, 69. dakikada bir kez daha Güven Yalçın ile öne geçti: 2-1.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

İlk yarıdan dakikalar

GOL: 32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

KIRMIZI KART! 43. dakikadaki Beşiktaş atağında Demir Grup Sivasspor ceza alanı önünde rakibinin hamlesiyle Can Bozdoğan yerde kaldı. Oyun devam ederken, pozisyona sert tepki gösteren Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için dışarı atılmak istenen ve yedek kulübesi önünden sahayı terk etmek üzere olan topa vurmasının ardından kırmızı kart gördü. Yalçın, gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi.

45+1. dakikada Güven Yalçın'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muammer topu yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıdan dakikalar

46. dakikada Demir Grup Sivasspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Muammer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Gradel'in soldan kullandığı korner atışı sonrası ceza alanı içinde hamle yapan Goutas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL: 54. dakikada Sivaspor beraberliği yakaladı. Gradel'in sol çaprazdan ortasına savunmada Rıdvan Yılmaz'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

GOL: 69. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortası sonrası ön direkte iyi yükselen Güven Yalçın, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

75. dakikada Gökhan Töre'nin soldan kullandığı serbest vuruş sonrası arka direkte Güven Yalçın'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada Gradel'in soldan ortası sonrası arka direkte Yatabare topu kafayla daha müsait durumdaki Pedro Henrique'nin önüne bıraktı. Bu oyuncu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Önel, Serkan Çimen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçi, Vida, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Kenan Karaman (Dk. 67 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 67 Teixeira), Can Bozdoğan (Dk. 67 Necip Uysal), Güven Yalçın (Dk. 86 Umut Meraş), Batshuayi

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Azubuike (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Pedro Henrique, Jorge Felix, Gradel, Kayode (Dk. 59 Yatabare)

Goller: Dk. 32 ve 69 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 54 Rıdvan Yılmaz (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 64 De Souza, Dk. 90 Umut Meraş (Beşiktaş), Dk. 72 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

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02/10/2021 21:18